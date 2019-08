Equinor får 2,3 milliardar til havvindpark

innenriks

Beløpet til anlegget som skal bidra til å forsyne oljefelta Gullfaks og Snorre med fornybar energi, er det største frå statsføretaket Enova nokosinne. Det er Olje- og energidepartementet som gir den endelege godkjenninga før prosjektet kan byggast.

– For oss handlar dette tilsagnet om å bringe flytande havvind eit steg nærare kommersialisering og alle dei positive ringverknadene det kan ha både for den globale klimautfordringa og norsk næringsliv i lang tid framover, sa administrerande direktør Nils Kristian Nakstad i Enova då prosjektet vart presenterte i Oslo torsdag.

Eit topptungt lag var på plass for å fortelje om havvindparken. Frå regjeringa kom statsminister Erna Solberg (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og statssekretær Richard Gaarder Knutsen (Frp) i Olje- og energidepartementet.

Saman med Nakstad fortalde Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløysingar i Equinor, om Hywind Tampen.

5 milliardar kroner

Equinor presenterte prosjektet første gong i august i fjor. Det er budsjettert til å koste 5 milliardar kroner.

Kvar mølle skal bere ein turbin med effekt på 8 MW. Turbinane skal årleg produsere 384 GWh med fornybar kraft, som skal erstatte rundt ein tredel av gassen plattformene bruker i dag. Ifølgje Enova vil prosjektet redusere CO2-utsleppa med cirka 200.000 tonn kvart år plattformene er i drift.

I dag er det berre éin flytande havvindpark i verda. Equinors eigen Hywind Scotland består av fem vindturbinar på 6 MW kvar. Medan botnfast havvind har gjennomgått ei rask utvikling og er i ferd med å bli konkurransedyktig, er det framleis eit godt stykke igjen dit for flytande havvind.

– Dette prosjektet åleine vil naturlegvis ikkje vere nok, men det vil vere eit viktig steg mot kommersialisering ved at det vil utløyse betydeleg innovasjon som Equinor og leverandørane deira kan ta med seg ut i marknaden, sa Nakstad.

I drift i 2022

Går alt etter planen, skal vindparken vere i drift i 2022.

– Med denne støtta har vi tatt eit viktig steg vidare for å kunne realisere prosjektet. No blir det opp til partnarskapet å modne prosjektet vidare til ei endeleg investeringsavgjerd i haust, sa konserndirektør Pål Eitrheim.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) poengterte at målet er å få ned kostnadene for flytande havvind slik at teknologien kan takast i bruk av mange land, og dermed redusere dei globale klimagassutsleppa.

– Staten er ein viktig støttespelar når næringslivet skal utvikle ny klimateknologi. Derfor har regjeringa sidan 2013 auka løyvingane til Enova betydeleg. Det har gitt dei økonomiske musklar til å kunne støtte prosjekt av denne storleiken, sa statsråden.

Kritikk

Fiskeridirektoratet og Noregs Fiskarlag har begge notert i høyringsutsegner at Hywind Tampen kjem i konflikt med viktige fiskeområde.

– Dei legg større beslag på areal enn dei treng, sa seniorrådgivar Sonja Elin Kleven Jakobsen i Noregs Fiskarlag til Teknisk Ukeblad i februar i år.

Rådgivar Bård Aarbakke i Fiskeridirektoratet viste til at mølleparken vil dekke eit havområde på 9 kvadratkilometer på overflata og opptil 22 kvadratkilometer med forankringssystem på havbotnen.

– Blir det lagt opp mot Snorrefeltet i staden, på same kote, så er det ikkje til hinder for noko fiske. No er det planlagt midt mellom dei to oljefelta Snorre og Gullfaks. Her kjem det i konflikt med trålinga, sa han.

