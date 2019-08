Ekspert: – Redningsskip fører til fleire migrantar i Middelhavet

innenriks

Landsinfo er det uavhengige fagorganet for landskunnskap til norske styresmakter. Landsrådgivar Geir Juell Skogseth har følgt situasjonen i Libya i mange år og baserer utsegnene sine på forskingsrapportar om tematikken.

Han seier til NRK at på bakgrunn av rapportar frå Global Initiative against Transnational Organized Crime og Institute for Security Studies at nærværet av redningsskip i farvatna utanfor Libya påverkar vala til smuglarane og migrantane.

– Når det for nokre år sidan var mange redningsskip ute i Middelhavet, så var det lettare for menneskesmuglarane å få migrantane frå den libyske kysten og over til Europa, seier Skogseth.

– Slik situasjonen er no, så er det vanskelegare, fordi menneskesmuglarane må føre migrantane lenger over havet. Dei kan ikkje lenger kalkulere med at det er redningsskip der ute som ventar på dei, seier han til NRK

Leger Uten Grenser meiner forskinga ikkje gir eit eintydig svar på forholdet mellom redningsskip og migrantstraum.

– Det som i størst grad påverkar flukta til menneske over Middelhavet, er situasjonen i Libya, der forholda for flyktningar og migrantar er sjokkerande, seier president Karine Nordstrand i Leger Uten Grenser.

Så langt i år er det komme 4.393 migrantar sjøvegen til Italia, ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar. Dei største gruppene er frå Tunisia, Pakistan og Elfenbenskysten.

