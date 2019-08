Virke: Regjeringsforslag for netthandel gjer vondt verre

innenriks

Sjølv om fjerning av 350-kronersgrensa for avgiftsfri netthandel har vore ei av Virkes fremste kampsaker, er ikkje organisasjonen fornøgd med forslaget som er på høyring. Ifølgje Dagens Næringsliv meiner Virke det ikkje vil fungere.

– På ein allvêrsjakke til 3.000 kroner før avgift sparer du med regjeringsforslaget 321 kroner i toll ved å kjøpe i utanlandsk nettbutikk, seier direktør Harald Andersen i Virke Handel.

Forslaget inneber at 350-kronersgrense for moms- og tollfri netthandel blir erstatta med tollkutt på varer med ein verdi under 3.000 kroner. Det skal krevjast moms frå første krone, via dei utanlandske nettbutikkane. Virke er likevel i tvil om styresmaktene kan få nettbutikkar i land som Kina og USA til å momsregistrere seg i Noreg.

– I praksis endar vi med at 350-grensa består, bortsett frå på næringsmiddel som godteri og mineralvatn frå Sverige der holet blir tetta. Og på klede går vi frå vondt til verre, seier Andersen.

Finansdepartementet ønsker ikkje å kommentere Virkes innspel.

