Venstres ungdomstoppar med tydeleg bompengebeskjed

innenriks

– Bompengemotstandarane verkar lite sympatiske når dei sutrar over lommerusk, medan klimakrisa øydelegg verda for kommande generasjonar, seier ungdomskandidat for Stavanger Venstre, Bjarte Espeland Horpestad.

Horpestad og Venstres ungdomskandidat i Bergen, August Simonsen, kom onsdag morgon til hovudstaden med tog. Der vart dei tatt imot av ungdomskandidaten i Oslo, Anna Dåsnes, og seinare på dagen møter dei ungdomskandidat Eirin Sørå frå Trondheim.

Saman har ungdomstoppane i dei fire største byane i landet ein tydeleg beskjed til både eiga leiing og Frp, som i desse dagane jobbar på overtid for å løyse den betente bompengestriden i regjeringa.

Solberg reiste heim

– Dersom staten kjem inn og dekker alt, og fjernar bompengane, er heile poenget borte. Bompengane må fortsette som eit verktøy for å redusere trafikken i dei store byane, seier Horpestad.

Statsminister Erna Solberg (H) avbraut tysdag turen sin til Island og drog heim til Noreg – visstnok for å løyse den fastlåste bompengestriden i regjeringa.

Statsministerens kontor vil onsdag ikkje stadfeste om det skal haldast møte.

– Vi jobbar for å finne løysingar. Vi kjem ikkje til å varsle om korleis vi jobbar eller eventuelle møte, seier statssekretær Rune Alstadsæter til NTB.

«Eksos-alter»

Dei fire ungdomskandidatane meiner bompengeløysingane har vore ein suksess og åtvarar mot å la Frp diktere politikken.

– Vi kan ikkje ofre byane våre på «eksos-alteret» berre fordi Frp gjer dårlege meiningsmålingar, seier ungdomskandidat i Bergen, August Simonsen, til NTB.

På Bergens Tidendes siste måling frå heimbyen hans, får Folkeaksjonen Nei til meir bompengar ei oppslutning på 21,6 prosent, medan Frp er heilt nede i 4,5 prosent.

– Eg skjønner at Frp er stressa når det kjem eit anna parti og tar mange av dei som tradisjonelt har vore veljarane deira. Men for min del handlar dette om framtida til byane våre. At vi har grøne byar som ikkje legg til rette for meir biltrafikk, seier Simonsen.

– Feil inntrykk

Oslo-kandidat Anna Dåsnes viser til at mange er positive til bompengar i hovudstaden. Ho meiner at motstanden ikkje er så stor som ein kan få inntrykk av i media.

– Det blir for dumt om motstandarane av bompengar skal øydelegge for alle dei unge som har streika for klimaet og ønsker handling, seier ho.

Eirin Sørå frå Trondheim er tydeleg på at ein må redusere biltrafikken og auke kollektivtrafikken.

– Mange opplever at det er vanskeleg med bompengar og rushtidsavgift, men svaret er ikkje å fjerne det. Vi må heller sjå på korleis vi kan hjelpe låginntektsfamiliar der dette blir for dyrt, seier ho.

