Venstres stortingsgruppe innkalla til hastemøte

innenriks

Partileiar Trine Skei Grande samlar stortingsrepresentantane til møte i Oslo sentrum, opplyser kjelder til TV 2.

Klima- og miljøminister og Venstre-nestleiar Ola Elvestuen stadfestar at eit partimøte er planlagt, men vil ikkje seie noko om kva som er tema, eller kven som er inviterte.

Venstre-møtet skal ifølgje fleire medium haldast på ein hemmeleg stad i Oslo sentrum. Opphavleg skulle stortingsrepresentantane møtast tysdag, men dette vart utsett til onsdag formiddag, ifølgje NRK.

Statsminister Erna Solberg (H) avbraut tysdag ein tur til Island og drog heim til Noreg ein dag tidlegare enn planlagt, visstnok for å prøve å løyse den fastlåste bompengestriden i regjeringa.

– Eg forventar at vi snarast, helst i dag, får på plass ei løysing som reduserer bompengebelastinga for bilistane, slik at vi òg kan få bruke tid på å snakke om andre saker som er viktige for folk, seier Roy Steffensen i Frps stortingsgruppe til VG.

Frå Venstres side er bodskapen at det finst ein «konstruktiv vilje» i partiet til å finne løysingar, men at alle fire parti må vere samde.

