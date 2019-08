Undersøking: Økonomiske problem påverkar skuleprestasjonane til studentane

innenriks

I desse dagane startar studietida for studentar over heile landet. Mange tar opp lån og stipend, og nokre skaffar seg deltidsjobbar.

Ei undersøking gjennomført av analyseinstituttet YouGov viser at dei økonomiske problema til studentane ofte går utover karakterane. I undersøkinga svarer 40 prosent at dei er særs bekymra for at pengane ikkje strekker til. 33 prosent svarer at dei er «heilt einig» eller «einige» i at økonomiske bekymringar påverkar skuleresultata negativt.

16 prosent svarer at dei ofte tar i bruk kredittkort for å kunne betale utgiftene.

– Skremmande

– Det er fleire funn her som er på grensa til skremmande. Spesielt urovekkande er det at så mange tyr til kredittkort for å få endane til å møtast, seier forbrukarøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank til NTB.

Ho understrekar at det å starte med kredittkort i ung alder kan gi ein skeiv start på vaksenlivet.

– Klipp kredittkortet. Unngå i det lengste å ty til det som kjennest som ei enkelt løysing der og då. Det blir fort hengande med ein i lang tid framover, åtvarar Tvetenstrand.

– Prøv i det lengste å finne andre alternativ for å få tak i pengar. Kanskje har ein nokon i familien eller venner som ein kan låne av i ein kort periode. Dei vil antakeleg gi rentefritt lån, og ein har ei betre moglegheit til å betale tilbake, seier ho.

– Studentane går i minus

Tala frå undersøkinga bekymrar Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Det er svært urovekkande at økonomiske problem pregar studentlivet og akademiske resultat. Samtidig er vi ikkje overraska når vi veit at studentar går 5.082 kroner i minus kvar månad, seier leiar Marthe Øien i NSO til NTB.

Øien meiner at gapet mellom studiestøtta og dei faktiske kostnadene er for stor og at dette er ei stor utfordring.

– Enten må ein jobbe så mykje at det går utover dei faglege prestasjonane, eller så bruker ein veldig mykje energi på å bekymre seg over økonomien, seier ho, og oppmodar regjeringa til å gjennomføre ei ny levekårsundersøking for studentar.

– Ei slik undersøking vil gi oss moglegheita til å sjå samanhengar mellom mellom anna faglege prestasjonar, helsa og studentøkonomien til studentane, seier NSO-leiaren.

Råd til betre økonomi

Forbrukarøkonom Tvetenstrand har dette tipset til studentar som slit med å få endane til å møtast:

– Det viktigaste er å få oversikt over kva du får inn av pengar og dei faste utgiftene dine, ved å sette opp eit budsjett. Spør deg sjølv kva som er det viktigaste i studietida, og vel kva du ønsker å prioritere, seier ho.

Ho oppmodar òg til å ta ein runde på kva for strøymetenester ein abonnerer på og om ein kanskje heller kan dele med nokon i bukollektivet.

– Set opp ein matplan der du handlar éin gong i veka. Fleire turar til butikken blir ofte store summar ekstra i korga. Lag gjerne mat saman med venner eller studiekameratar. Store måltid har ofte lågare kostnader per deltakar, seier Tvetenstrand.

