Ruter inngår sparkesykkel-samarbeid med Tier

Shifter har fått tilgang til tildelingsbrevet der det kjem fram at Tier vann Ruters anbodskonkurranse om elsparkesyklar.

Ruter skriv òg at fleire av leverandørane leverte likt på ein del av tildelingskriteria, men at Tier skilde seg ut på drift, vedlikehald, brukarfokus og berekraft.

Resten av aktørane som var med i konkurransen, var dei tre norske aktørane Zvipp, BIMM og Urban Infrastructure Partner (UIP), som står bak bysyklane, og dessutan svenske VOI.

Ifølgje Aftenposten vil personar med månadskort hos Ruter på trikk, buss og bane òg kunne få tilgang til elsyklar over heile byen.

Det er uklart når sparkesyklane vil vere tilgjengelege gjennom Ruter.

– Viss vi får til å gjere noko allereie utover hausten, som gir meining og er fornuftig, så kan det godt hende at vi gjer det. Så kan det godt hende at ein god del først vil skje neste sesong, seier direktør Endre Angelvik for mobilitetstenester i Ruter tidlegare onsdag.

