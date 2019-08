Ropstad avbryt valkampturné – Solberg ber han komme til Oslo

innenriks

Ropstad stadfestar sjølv overfor NTB at han onsdag ettermiddag set kursen mot hovudstaden. Han sat i 15.40-tida om bord på eit fly på Kjevik i Kristiansand, klar til å ta av i retning Oslo.

KrF-leiaren ønsker å vere tilgjengeleg i tilfelle det er behov for at regjeringspartia møtest for å diskutere bompengesaka. Situasjonen synest svært hektisk etter at Venstres stortingsgruppe avslutta møtet sitt i 15-tida onsdag.

Det er statsminister Erna Solberg som har bedt Ropstad om å komme tilbake til Oslo.

– Eg kommuniserer fortløpande med partifellane mine. Men denne prosessen skal ikkje trekke ut i tid på grunn av oss. Vi skal bidra til at vi får ei løysing på denne saka. Ei løysing som er bra for miljøet og sikrar utbygging av kollektivtrafikk som bybanen i Bergen og som samtidig senkar bompengebelastninga, som er vel høg enkelte stader, seier Ropstad til NTB.