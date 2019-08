PST justerte opp farenivå for moskear utan å seie ifrå

innenriks

Den offentlege trusselvurderinga vart endra frå februar til mai av Politiets tryggingsteneste (PST) etter det høgreekstreme angrepet mot to moskear i New Zealand. Endringa bestod i at moglegheita for eit angrep frå høgreekstreme «mot symbolmål, slik som samlingsstader for muslimar og innvandrarar (…)» vart auka frå «lite sannsynleg» til «mogleg».

Ifølgje Klassekampen vart Justisdepartementet, Politidirektoratet og politiet varsla i mai.

– Vi har ikkje fått noka varsling, eller noko informasjon frå verken politi eller PST om auka fare for høgreekstrem terror, seier Irfan Mushtaq i styret i Al Noor-moskeen, som var målet til den no terrorsikta Philip Manshaus.

Moskeen vart angripen 10. august. Dei fann ut om det auka farenivået frå PST då informasjonen vart offentleg 12. august.

Heller ikkje paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk (MDN) eller nokon av dei andre muslimske organisasjonane eller moskeane avisa har kontakta fekk vite noko.

– Det er ikkje naturleg at PST har den direkte kontakten med moskeane, seier kommunikasjonsrådgivar i PST Martin Bernsen.

Oslo politidistrikt hadde tysdag ikkje moglegheit til å kommentere saka, men seier dei vil kjem tilbake til Klassekampen.

