Over 2.000 innstilte tog på 15 dagar – Østfoldbanen slit framleis med signalfeil

innenriks

Bane Nor jobbar døgnet rundt for å finne årsaka til feilen som har oppstått mellom Nordstrand og Oslo S.

– Eit tverrfagleg team jobbar døgnkontinuerleg med feilsøk i det aktuelle området. Talet på moglege feilkjelder er stort, og det gjer arbeidet med å finne og utbetre feilen svært krevjande, opplyser Bane Nor.

Rushtog innstilt

Innsatstoga i morgon- og ettermiddagsrushet er innstilte. Medan feilsøkinga går føre seg vil det vere enkeltspora drift mellom Bekkelaget og Oslo S. Dette medfører mindre forseinkingar på toga i begge retningar.

I veke 32 og 33 og dessutan måndag denne veka har Aftenposten registrert totalt 989 planlagde innstillingar av tog, 1.080 innstillingar som var ikkje planlagde, og dessutan massive forseinkingar for Bane Nor og Vy.

Tala gjeld for heile landet, men togstans har ramma spesielt Drammenbanen og Østfoldbanen, dei strekningane der Bane Nor har gjort arbeid i sommar medan det er gått buss for tog.

Havarerte tog

Måndag 12. august havarerte to Vy-tog, eitt vest og eitt søraust for Oslo, noko som medførte store forseinkingar og innstillingar.

Onsdag 14. august medførte ein signalfeil som varte i tre timar ved Skøyen at 127 togavgangar vart innstilte.

Verken sjef for persontog i Vy, Arne Fosen, eller Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund har late seg intervjue. Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy beklagar på vegner av selskapet.

– Det har vore fleire problem med infrastrukturen, det har det vore også i sommar, seier Scholz.

Ho stadfestar at dei sjølv har hatt tekniske problem med togsett og seier òg at det er viktig at Bane Nor finn dei bakanforliggjande årsakene til feila.

