Ap vil ha nasjonal læreplassgaranti

innenriks

Og det var nettopp i Nordland – under eit besøk i Bodø – at partileiar Jonas Gahr Støre presenterte forslaget onsdag.

Ap ønsker at garantien om læreplass skal gjelde alle kvalifiserte søkarar – ungdommar som har bestått det andre året med vidaregåande skuleopplæring (vg2), viser interesse for faget og er aktive søkarar.

Det må stillast krav om at alle fylkeskommunar skal ha eit forpliktande samarbeid med arbeidslivet om nok læreplassar, understrekar Ap.

– Det er ikkje eit enkelt eller kjapt løfte å innfri, verken for Nordland eller nasjonalt, men vi kan heller ikkje la tusenvis av ungdommar som arbeidslivet vårt treng, vente i kø for å fullføre utdanninga si. Derfor vil vi innføre ein nasjonal læreplassgaranti, heiter det i ei pressemelding.

Ap ønsker å lytte til arbeidslivet for å finne ut kva små og store lærebedrifter meiner trengst for å legge til rette for eit endå meir forpliktande samarbeid om læreplassar.

(©NPK)