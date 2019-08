Trus- og livssynsleiarar ber om at Syria-barna blir henta heim

innenriks

– Vi delar bekymringa i oppropet for den kritiske situasjonen barna er i. Vi oppmodar regjeringa til å hente heim dei norske barna og mødrene deira som ber om det. Dei juridiske og tryggleiksmessige utfordringane må løysast, men barna må på humanitært grunnlag få den medisinske hjelpa dei treng no, heiter det i oppropet.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, påpeikar i ei pressemelding at det er første gong Religions- og livssynsleiarforumet uttaler seg samla om ei konkret sak.

– Dette oppropet er historisk i den forstand at leiarforumet aldri tidlegare har uttalt seg samla om ei spesifikk problemstilling av denne typen. Det kjem sjølvsagt av at situasjonen for desse barna er så prekær – dei risikerer å døy om dei ikkje blir henta heim, seier ho.

Forumet har møtt kvarandre jamleg i over ti år og har tatt opp ulike etiske problemstillingar.

