Tolv ulvar kan skytast utanfor ulvesona

innenriks

Det vart klart etter eit møte mellom rovviltnemndene i desse fylka tysdag, ifølgje Nationen.

Lisensjakta utanfor ulvesona kan gå frå føre seg 1. januar til 31. mai.

Andre rovviltnemnder fattar eigne vedtak, og vedtaket tysdag utgjer dermed ikkje den totale mengda ulv som kan fellast i Noreg etter nyttår.

Hittil har rovviltnemnda i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder fatta vedtak om kvote på tre ulvar.

Oslo og Østfold ligg i sin heilskap innanfor ulvesona, medan nordlege og vestlege deler av Hedmark og den vestlege delen av Akershus ligg utanfor sona.

Det vart òg vedtatt at Deisjøreviret i Stor-Elvdal og Rendalen ikkje får noko spesielt vern. Det vart foreslått ei buffersone utanfor ulvesona her. Hensikta er å verne eit ulvepar i Deisjø mot felling, for å unngå at kvalpane som i reviret skal bli foreldrelause, men forslaget fall.

