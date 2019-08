Tidlegare SV-leiar Erik Solheim melder seg inn i MDG

innenriks

– Eg har bestemt seg for ikkje å snakke SV ned, no som eg melder meg inn i MDG. Eg har mange venner i SV, som eg håper å behalde, og eg ønsker dei alt vel, seier Solheim til VG.

Den 64 år gamle politikaren stadfestar at han etter å ha vore SV-medlem sidan ungdommen, ungdomsleiar, tiårig partileiar og statsråd i ei årrekke, har meld overgang til SVs viktigaste politiske konkurrent på miljøfeltet. Han har over fleire år glidd sakte, men sikkert, frå det gamle partiet sitt til MDG.

– Eg er ikkje kjenslekald, og eg medgir at det er ein vanskeleg ting å gjere.

Meinig medlem

Solheim kallar seg meinig medlem og avviser at det er aktuelt for han på stille til stortingsval for MDG.

Solheim sette sjølv eit tilsynelatande førebels punktum for si politiske løpebane her i landet då han nærast vart avsett som statsråd våren 2012. Den gongen reagerte han kraftig mot den nye leiaren i partiet, Audun Lysbakken, og har sidan mellom anna sagt at han ville vurdert overgang til Arbeidarpartiet viss han vart tilbydd ein statsrådspost.

FNs miljøprogram

Det er òg kjent at Solheim hjelpte MDG under valkampen i 2015 og var rådgivar for Miljøpartiet i byrådsforhandlingane med SV og Ap i Oslo etter lokalvalet.

Han har òg vore leiar for FNs miljøprogram og assisterande generalsekretær i FN, men måtte trekke seg i fjor, etter eit at ein revisjonsrapport kritiserte reisene og pengebruket hans.

