TØI: Venstres bekymring for bompengeskissa er reell

Det er i ein kommentar til Dagens Næringsliv at Transportøkonomisk institutt (TØI) gir Venstre medhald i synet på konsekvensane av bompengeskissa. Skissa legg opp til lågare bompengar, som Venstre fryktar vil føre til meir biltrafikk til byane.

– Venstres bekymring om at den noverande bompengeskissa vil føre til auka trafikk i byane er absolutt reell, seier Kjell Werner Johansen, assisterande direktør i Transportøkonomisk institutt.

Auka biltrafikk ville vere i strid med Granavolden-plattforma mellom dei fire regjeringspartia Høgre, Frp, Venstre og KrF, der «regjeringa har som mål at all vekst i persontrafikken i byane skal takast av kollektivtransport, sykkel og gonge».

Johansen vil likevel ikkje spå kor store konsekvensar forslaget kan få.

– Det er ikkje sånn at folk spring til bilane sine berre fordi bompengane blir senka med to kroner. Det kjem an på korleis det blir gjort i praksis, og kva storleiksordenen er, seier han.

Morten Stordalen (Frp), første nestleiar for transport- og kommunikasjonskomiteen, reagerer på at TØI uttaler seg når dei ikkje skal ha fått oversendt skissa.

– Eg er skremd over at ein forskingsinstitusjon som TØI, uttaler seg om noko dei ikkje kjenner innhaldet i, seier Stordalen.

