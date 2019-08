Støre stadfestar: Er klar til å ta over

innenriks

Arbeidarpartiet er alltid klar for å ta ansvar viss det trengst, stadfestar Støre overfor NTB.

– Det ligg fast, seier han.

Støre meiner bompengekrangelen mellom dei fire borgarlege regjeringspartia er eit trist syn. Om det kan ende i regjeringskrise, tør han ikkje spå.

– Det er eit uttrykk for ei regjering som ikkje klarer å lande interne prosessar, der partia speler mot kvarandre, og der offentlegheita må vurdere ei sak basert på selektive lekkasjar. Det er eit dårleg utgangspunkt for ein demokratisk debatt om viktige saker i kommunevalet, seier Støre.

Han meiner statsminister Erna Solberg (H) har vist at ho manglar leiareigenskapane som skal til for å lande saka. Samtidig kritiserer han regjeringa for å la internt rot overskygge kommunevalet.

– Det står tusenvis av kandidatar til val, og det blir fortrengde av eit internt spel mellom fire parti som ikkje klarer å trekke saman, seier Støre.

– Regjeringa må ta ansvar for at alle framsidene og all mediemerksemda handlar om dei interne rota deira. Det er trist for alle dei lokale kandidatane som har førebudd seg på dette valet, seier han.

