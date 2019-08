Politireforma: «Vi har lurt publikum»

innenriks

– Vi har sett ute at dette ikkje er ei nærpolitireform. Vi har lurt publikum. Vi er for lite folk ute i det ytste leddet, seier ordførarkandidat Mette Varem til NTB.

Ho inviterte Støre på lunsj heime på sitt eige kjøkken i Korgen i Nordland under besøket til partileiaren på Helgeland tysdag.

Ap støtta politireforma i 2015, men nyleg varsla Støre at han ikkje lenger kan stille seg bak reforma. Grunnen er ifølgje partileiaren at regjeringa har svikta i gjennomføringa av reforma.

– Stor frustrasjon

Varem har 30 års fartstid i politiet, mange av dei ute i felt. I dag jobbar ho i Nordland politidistrikt med ansvar for politistudentar som er ute i praksis. Måndag tok ho imot nye kull med studentar.

Politiveteranen understrekar at politiet har vorte betre på mange område og nemner store og vanskelege seksuallovbrotssaker i Nordland som døme. Men samtidig må ressursane takast frå ein stad, poengterer ho.

– No jobbar eg ikkje ute, men eg ser dette kvar dag. Frustrasjonen er stor til tider. Folk spring frå det eine til det andre, og dei må springe vidare før dei føler dei har gjort ein god nok jobb, seier ho.

«Samfunnsoppdraget lid»

Ap grunngir snuoperasjonen sin med at reforma er underfinansiert, og at det breie samfunnsoppdraget til politiet derfor lid.

Kapasiteten er sprengd, og bemanninga er for svak fleire stader, meiner partiet, som sette av 410 millionar meir enn regjeringa til politiet i det alternative budsjettet sitt for 2019. 340 millionar skulle gå til politidistrikta.

Også eit besøk til Ap-bastionen Vefsn rett sør for Hemnes stod på Støres program tysdag.

– Politireforma har vore ein nedtur for Vefsn og Mosjøen. Det viktige er at folk føler tryggleik. Eg trur mange føler at tryggleiken er svekt etter reforma, seier Jann-Arne Løvdahl til NTB.

Han har vore Aps ordførar i kommunen sidan 2001.

Har skapt Sp-vekst

Politireforma har i lang tid møtt kritikk. Reforma blir dessutan rekna som ei viktig årsak til at oppslutninga om Senterpartiet har auka kraftig før kommunevalet 9. september. Det gjeld òg i Nordland og Nord-Noreg, der Sp på fleire målingar no er større enn Ap.

– Vi trong ei reform, og etter 30 år i politiet ser eg som politi og politikar at vi må utvikle oss. Men kvar går vi? Skal vi berre bli gode på dei store sakene? Vere berre på nett? Eg trur ikkje vi klarer å halde oppe tilliten hos publikum viss vi berre har tanke for det, seier Varem.

– Dette er ikkje ei nærpolitireform, det er ein sparereform. Men vi får ikkje spart nokon ting, vi bruker like mykje pengar. Så skal vi prøve å gjere endå meir for dei same pengane. Men det klarer vi ikkje på ein god måte, seier ho.

Medan Støre reiser vidare på valturneen sin i Nord-Noreg denne veka, skal Varem som fersk ordførarkandidat gjere alt ho kan for å ta makta frå Høgre i Hemnes.

