Noreg best i Norden på å få flyktningkvinner i arbeid

innenriks

I rapporten «Nordic integration and settlement policies for refugees», som Nordisk ministerråd står bak, har forskarar frå alle dei nordiske landa tatt for seg utviklinga for flyktningar og familiemedlemmene deira som har deltatt i dei ulike introduksjonsprogramma i landa. Tala omfattar 250.000 personar i perioden 2008 til 2016.

Best på sysselsetjing

– Det viktigaste funnet frå eit norsk perspektiv er at Noreg lykkast godt med å få flyktningkvinner og flyktningar med låg utdanning ut i jobb, samanlikna med Sverige og Danmark, seier forskar og medforfattar Kristian Rose Tronstad ved Oslo Met til FriFagbevegelse.

Ifølgje rapporten er Danmark flinkast til å få flyktningar raskt ut i arbeid, men over tid har Noreg ein betre sysselsetjingsrate enn både Sverige og særleg Danmark. Gapet mellom kvinner og menn som deltar i arbeidslivet, er òg langt lågare her enn i dei andre nordiske landa.

Men sjølv om Noreg er best i klassen, betyr ikkje det at resultata er veldig gode, understrekar Tronstad.

– Rom for betring

– Vi kan ikkje slå oss på brystet og seie at vi lykkast. Det er framleis eit stort betringspotensial. Integreringa går ikkje så det suser, seier han.

I fjor deltok over 27.000 flyktningar og asylsøkarar i introduksjonsprogramma, ifølgje tal frå SSB og Imdi. Av dei 8.300 som var ferdige i fjor, gjekk 55 prosent vidare ut i arbeid eller utdanning. Mellom 60 og 70 prosent er i arbeid eller utdanning eitt til fem år etter at dei var ferdige med introduksjonsprogrammet.

