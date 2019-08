Ni evakuerte etter fleire ras i Nordland

innenriks

Politiet i Nordland melde om raset i Beisfjord klokka 23.12 måndag kveld etter fleire innringingar. Beisfjordvegen går langs fjorden, inn frå E6.

Operasjonsleiar Ivar Bo Nilsson seier til NTB seier at stort sett alt som kan losne når eit ras går, er med i massane, både tre og store steinar skal ha falle i vegen.

– Vegen er stengd, og vi oppmodar folk i området om å trekke seg ut, opplyser politiet.

Ein entreprenør kom til staden like etter klokka 23.35. Politiet brukte båt for å ikkje utsette eigne mannskap for fare ved å ferdast langs vegen, der det var rasfare i det kraftige regnvêret. Fordi det er så utrygt å ferdast langs vegen, har mykje av arbeidet til natta skjedd på vatnet.

Fleire ras

Politiet fekk seinare òg melding frå Storvatnet i Ballangen, knapt fem mil sørvest for Beisfjord, om at det skal ha gått eit jord- eller steinras i det området. Det tok tid å få sjekka ut meldingane, fordi mannskapa var i Beisfjorden. Raset viste seg å ha gått over ein kommunal veg som går langs Storvatnet.

Raset er ifølgje politiet halvanna meter høgt og om lagt 40 meter breitt. Som det andre skredet består raset av jord og steinmassar. Det skal ikkje vere hus eller hytter i traseen raset har tatt, men det er fleire fritidsbustader i området, og politiet kartlegg kven som er i nærleiken.

Klokka 6.22 opplyser politiet at dei har evakuert to personar frå Ballangen-området.

Geolog inn

Klokka 3.47 natt til tysdag melde politiet at sju personar var evakuerte frå Beisfjorden så langt. Innsatspersonell avslutta der og avgjorde at dei ikkje ville gjere meir arbeid i det skredutsette området før det er vurdert av geolog.

Medan nokre personar evakuerte seg sjølv ut av området i Beisfjord, vart blant andre to personar, ein hund og ein kanin evakuerte med båt til Narvik. Politiet hadde tre båtar som jobba å lokalisere kvar raset hadde gått.

– Mørke og svært store nedbørsmengder vanskeleggjer dette, opplyser politiet.

