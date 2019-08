Jernbanedirektoratet greier ut sovetilbod på tog

innenriks

Jernbanedirektoratet er i gang med å sjå på nye løysingar for å få til ei god natts søvn på toget. Kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland, seier til Bergens Tidende at utgreiinga er planlagt ferdig i haust.

– Vi held på med ei spørjeundersøking der vi har spurt reisande om kva for løysingar dei kan tenke seg, seier Horrisland.

Han fortel at interessa for sovetilbod på toget aukar kvart år.

– Vognene vi har i dag vil ha behov for ei utskifting etter kvart, seier Horrisland.

Gruppa Aktivist-halvtimen sende tidlegare i sommar inn eit forslag som inkluderer betre sovekupear, komfortable stolar og ikkje minst sovekapslar, som er eit avlukke akkurat stort nok for ein vaksen person, eit nattbord og ei leselampe.

Høgres Lene Westgaard-Halle uttalte til Aftenposten i juli at Vy og Jernbanedirektoratet har gjort for lite for å utbetre nattogtilbodet. Med 20 sovevogner i heile landet og over 4.000 kilometer med jernbane er det nesten alltid fullt, og ein må bestille lenge i førevegen.

– Det held ikkje, sa Westgaard-Halle då.

(©NPK)