Religionsprofessor etterlyser moskékunnskap i Noreg

I eit innlegg i Vårt Land slår religionsprofessoren ved C-REX – Senter for ekstremisme-forsking ved UiO – fast at vi veit veldig lite om moskear i Noreg, og at vi bør gjere noko med det. Ifølgje Brekke har Noreg 150 moskear med 150.000 medlemmer. Til samanlikning har Sverige har 150 moskear med 154.000 medlemmer, og Danmark har 170 moskear med 50.000 medlemmer.

Medan til dømes danskane og svenskane veit mykje meir, veit vi i Noreg altfor lite om omfanget av truslar og angrep mot moskear i her til lands, meiner Brekke. Han foreslår å ta utgangspunkt i danske og svenske studiar og få opp det norske kunnskapsnivået.

I ein rapport frå Uppsala universitet frå i fjor om truslar mot og ­sikkerheit ved muslimske forsamlingar i Sverige kjem det fram at heile 59 prosent av forsamlingane hadde vorte utsett for fysiske angrep, og meir enn kvar fjerde moské hadde opplevd meir enn ti fysiske angrep. Berre 11 prosent av dei svenske moskeane hadde aldri opplevd verken angrep eller truslar.

– Noreg treng ein fagleg solid rapport om ­moskeane i landet, og vi treng han raskt, konstaterer Brekke.

