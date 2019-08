RIB-båt i dødsulykke i Ofoten òg involvert i dødsulykke i 2011

innenriks

Det skriv Teknisk Ukeblad.

Ein person mista livet då ein RIB truleg trefte ei bølgje i Ofoten i Nordland laurdag 10. august. Tre andre vart frakta til sjukehus og legevakt.

Båten, som er av typen Goldfish 29, er den same båten som var involvert i dødsulykka i juli 2011, der både Kiwi-gründer Per Erik Burud og to andre mista livet.

– Vi har slått fast at det er den same båten. Vi ventar på ein teknisk gjennomgang frå Sjøfartsdirektoratet og dessutan obduksjonsrapport. Så langt er det ikkje funne noko teknisk feil med båten, seier politiadvokat Siv Remen i Nordland politidistrikt.

Goldfish-gründer Pål Sollie seier det er djupt tragisk at den same båten endå ein gong er involvert i ei dødsulykke.

– Så langt vi kan sjå, er det tilfeldig at det skjer ei dødsulykke med same båt. Men han var veldig høgt spekka med ein svært kraftig motor, seier Sollie til TU.

Politiet etterforskar dødsulykka i Ofoten.

