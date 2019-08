MDG med kjempesmell i ny kommunevalsmåling

innenriks

Målinga til kanalen vart gjort av Kantar TNS i førre veke – før bompengedramaet i helga.

MDG peikar seg ut som dei store taparane i målinga. Etter å ha vore oppe på ei oppslutning på 7 prosent førre veke, fell partiet no med heile 2,9 prosentpoeng til 4,1 prosent. Bakgrunnstala viser ein tilbakegang av veljarar i alle aldersgrupper og begge kjønn.

I motsett ende er det Vestre som går mest fram på målinga – med ein auke på 1,5 prosentpoeng til 4,4 prosents oppslutning.

Oppturen held fram for Senterpartiet, som går opp 1,1 prosentpoeng til heile 17,1 prosent. Det er den høgaste oppslutninga som er målt for partiet sidan Kantar TNS byrja å lage kommunevalsmålingar for 19 år sidan.

Arbeidarpartiet får eit lite oppsving med ein auke på 0,4 prosentpoeng til 23,4 prosent. Høgre rykker forsiktig fram med 0,2 prosentpoeng til 20,8 prosent. Framstegspartiet held fram nedturen, med ein nedgang på 0,2 prosentpoeng til 6,1. Det ville vore det dårlegaste valet for partiet sidan 1983, skriv TV 2.

Elles går SV tilbake med 0,8 prosentpoeng til 6,5 prosent. Raudt får 5,3 prosent (+0,2), Folkeaksjonen nei til meir bompengar og dei lokale bomlistene får samla 3,5 prosent (+0,1), medan KrF ligg uendra med 3,4 prosent. Andre parti får samla 5,5 prosent, og her er blant andre Pensjonistpartiet (0,9), Dei Kristne (0,6) og Alliansen (0,2) inkludert.

973 personar har vorte intervjua i samband med kommunevalsbarometeret. Målinga må tolkast innan feilmarginar som varierer frå 1,4 til 2,8 prosent.

