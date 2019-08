Frp gjer eit byks i Møre og Romsdal

innenriks

Frp får ei oppslutning på 19,3 prosent i Møre og Romsdal, viser Respons Analyses siste måling for Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og Tidens Krav. Det er ein auke på 3,3 prosentpoeng frå juni og er 6,2 prosentpoeng meir enn det partiet fekk under kommune- og fylkestingsvalet i 2015 (13,1 prosent).

– Dette er ein Sylvi Listhaug-effekt. Eg kan ikkje forklare det med nokon anna, seier dagleg leiar i Respons Analyse, Thor Gaard Olaussen.

Målinga er tatt opp i dagane rett etter at Frp-nestleiar og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug gjekk ut i VG med krav om å skrote Møreaksen, som er ein viktig del av ferjefri E39-prosjektet.

Frp tar veljarar frå både Senterpartiet og Høgre. Partiet har klart høgast oppslutning på Sunnmøre og har færrast veljarar i Romsdal.

Målinga viser òg at Senterpartiet (17,7 prosent) fortset framgangen og no er hårfint større enn Arbeidarpartiet (17,6). Største parti i fylket er Høgre (20,1). Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) fortset framgangen i fylket og får 5,1 prosent oppslutning. Partiet er no større enn både SV (3,8), Raudt (2,2) og Venstre (2,6) i fylket. Kristeleg Folkeparti får 5,5 prosent.

Målinga er basert på 800 telefonintervju. Ho er tatt opp i tidsrommet 12. til 15. august og må tolkast innan feilmarginar som varierer frå 2 til 3,5 prosent.

(©NPK)