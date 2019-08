Foodora-syklistar går ut i streik

innenriks

Partane melde måndag ettermiddag at forhandlingane hadde brote saman.

– Vi har fremja krav om tariffavtalar på vegner av medlemmene våre. Det er svært spesielt at eit selskap som tar mål av seg å vere ein seriøs aktør, nektar tilsette denne retten, seier leiar Jørn Eggum i Fellesforbundet.

I ei pressemelding skriv Foodora at selskapet synest det er synd forhandlingane endar i konflikt. Motparten har vore Norsk Transportarbeidarforbund (NTF), som no er del av Fellesforbundet.

– Krava i forslaget frå NTF ville gjort det umogleg for oss å halde fram drifta vår med fast tilsette bod i Noreg, seier Foodora-sjef Carl Tengberg, som opplyser at dei totalt har over 600 tilsette i Noreg.

Han seier at selskapet har fast tilsetting som norm for syklistane, og at dei kan bli nøydde til å gå bort frå dette dersom NTF skulle få gjennomslag for krava sine.

Klubbleiar Espen Utne Landgraff meiner Foodora framstiller det som at tariffavtalen ikkje vil komme syklistane til gode.

– Avtalen syklistane ønsker, er tilpassa behova våre, men leiinga avviser å forhandle om dei konkrete vilkåra, seier han.

