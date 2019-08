Fastlåst diskusjon rundt Frps bomskisse

innenriks

Dermed er faren for regjeringskrise ikkje over, og Frp-leiar Siv Jensen ville søndag kveld ikkje spekulere i kva som kan bli konsekvensane om Venstre seier nei.

– Viss Venstre ikkje vil vere med på det, meiner eg det er opp til statsministeren å handtere dette vidare, sa Jensen.

Høgre ser det an

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt at alle dei fire partia skal behandle bompengeskissa, og at ho ventar på tilbakemeldingane før ho seier noko meir om innhaldet. Høgre vil ikkje seie noko om innhaldet i skissa, men seier dei er med på ho, om dei andre regjeringspartia er med.

Frp er altså med, Venstre-nestleiar Ola Elvestuen har slått fast at partiet ikkje stiller seg bak bompengeskissa, medan KrF ikkje har gått ut med sin ståstad. Leiar Kjell Ingolf Ropstad hadde søndag kveld eit telefonmøte med KrFs landsstyre, men ville ikkje seie om partiet stiller seg bak skissa då han møtte pressa etterpå.

Stridspunktet

Ifølgje Dagbladet er punktet Venstre har størst problem med, at det blir billegare å køyre bil inn til dei store byane. Det kan nemleg føre til auke i biltrafikken, noko som vil vere, i strid med det såkalla nullvekstmålet frå Granavolden-erklæringa: «Regjeringa har som mål at all vekst i persontrafikken i byane skal takast av kollektivtransport, sykkel og gonge».

Ifølgje VG har skissa ei samla ramme på meir enn 20 milliardar kroner over ti år. Ti milliardar kroner skal brukast på å auke den statlege delen av finansieringa av storbypakkene frå 50 til 70 prosent.

