Aukande tal på valdshendingar meldt i Bergen-skulane siste år

innenriks

Ifølgje Bergens Tidende er det ikkje sikkert kva auken kjem av. Det kan vere at lærarane har vorte flinkare til å melde frå, men Bente Ingeborg Myrtveit, leiar for Utdanningsforbundet i Bergen, meiner at utfordringane med vald i skulen har auka. Den største auken er blant dei yngste elevane, utan at ho har noko svar på kvifor.

Myrtveit seier mange lærarar er usikre på kva dei har lov til å gjere i ein utagerande situasjon.

– Tidlegare brukte lærarane maka for fjerne barna. No er mange redde for å bli skulda for trakassering dersom dei grip inn fysisk. Då er det lett å føle seg makteslaus, seier fagforeiningsleiaren.

Førstelektor Ole Greger Lillevik ved Noregs arktiske universitet har forska på arbeidsrelatert vald og held kurs for skuletilsette. Han vil bruke omgrep som «skremmande», «voldsom» og «redd» for å beskrive åtferda til barna, heller enn «vald», særleg sidan dei yngste det er snakk om er 5–6 år gamle.

– Vald som omgrep er ikkje nøytralt, seier Lillevik.

Han påpeikar at skildringa av åtferda kan få konsekvensar for korleis vi tolkar ho og dermed korleis vi handterer ho.

(©NPK)