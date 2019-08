Stefaren til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen får ikkje bistandsadvokat

innenriks

Det har Asker og Bærum tingrett vedtatt etter at advokat Vibeke Hein Bæra vart attrådd utnemnt som bistandsadvokat, skriv Budstikka.

Philip Manshaus (21) er sikta for å ha drepe si 17 år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen før han drog vidare til Al-Noor-moskeen i Bærum for å gjere seg skuldig i det politiet meiner er ei terrorhandling. Stesøstera si mor har fått utnemnt Elisabeth Hagen, medan stefaren hennar – Manshaus' far – bad om å få Bæra utnemnt som bistandsadvokaten sin.

Asker og Bærum tingrett er ikkje i tvil om at stefaren kan ha behov for juridisk hjelp i den ekstraordinære situasjonen som har oppstått. Men det er ikkje nok:

– Som stefar har han ikkje «foreldreansvar» og er heller ikkje «etterlaten» i forstanden til lova. Han fell ikkje inn under ordlyden til lova, og det faktumet at han i noka grad er nær omgrepet til lova er ikkje tilstrekkeleg til at bistandsadvokat skal nemnast opp, heiter det i grunngivinga til retten.

