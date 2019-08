Ordførar trur Putin-besøk kan hjelpe Frode Berg

innenriks

– Etter mi oppfatning er det berre president Vladimir Putin som kan redde Frode Berg. Han kan benåde og gi han amnesti slik at Berg kan komme heim til kona, dottera og barnebarn, seier Rafaelsen til Dagbladet.

Rafaelsen, som er ordførar i Sør-Varanger, heimkommunen til spiondømte Frode Berg, hadde håpa at regjeringa ville invitere Russlands president til Kirkenes når dei 25. oktober markerer 75-årsdagen for frigjeringa av Aust-Finnmark.

– Frå min ståstad ville det vore naturleg å invitere Vladimir Putin. Det er trass alt Putin som er statsoverhovud i Russland og no sjef for Den raude armé, som for 75 år sidan frigjorde Kirkenes og Aust-Finnmark, seier Rune Rafaelsen.

Kommunikasjonsrådgivar Guri Solberg i UD seier norske styresmakter ønsker å få Berg heim, men at det er ei krevjande oppgåve. Om ønsket til ordføraren om Putin, svarer UD at den russiske utanriksministeren er invitert for å representere den russiske regjeringa, i tråd med tradisjonen frå tidlegare markeringar.

