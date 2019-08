MDG fryktar at unge veljarar ikkje stemmer

innenriks

– Det er ingen tvil om at dei som skal leve lenge i landet, og som har lyst på ei trygg framtid, rett og slett er avhengige av ein tøffare og meir radikal klimapolitikk, seier MDGs Arild Hermstad til NTB.

– Vi ser på klimakampen som ein generasjonskamp.

Fredag har MDG offisiell valkampopning i Oslo, og gallupen viser at partiet ligg an til å gå vesentleg fram. Men partiet er avhengig av at unge veljarar møter opp.

– Opprøret blant dei unge talar for at fleire unge skal stemme. Men det er mange av skulestreikarane som ikkje har stemmerett enno, seier Hermstad.

I tillegg, påpeikar han, er det ei kjend sak at valdeltakinga er lågare blant dei unge.

– Dessverre er det ein større del i dei yngre årsklassane som ikkje stemmer, enn i resten av befolkninga.

Hermstad appellerer no til besteforeldre som er bekymra for framtida til barnebarna. Dei bør vurdere å «låne» stemma si til skulestreikarane, meiner han.

Fleire nye meiningsmålingar før kommunevalet har gitt MDG ei oppslutning på 7,0 prosent eller meir, opp frå 4,2 prosent i valet i 2015.

