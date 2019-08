Aller Media tok ut rekordstort utbytte frå Dagbladet i fjor

innenriks

Klassekampen har gått gjennom Dagbladets årsrapport som viser at Aller Media tok ut 84 millionar kroner i utbytte og 16 millionar kroner i konsernbidrag for rekneskapsåret 2017/2018.

Det får medievitar Erik Wilberg ved Handelshøyskolen BI til å stusse.

– Dersom regelverket likevel tilseier at Dagbladet kan få pressestøtte, bør nokon skjere gjennom og sørge for at regelverket blir endra, seier han til Klassekampen.

Dagbladet Pluss vart skilt ut som dotterselskap i 2017 og gjekk ifølgje Klassekampen med 11 millionar i underskot i fjor.

Tidlegare i år opplyste Dagbladet at avisa har tatt fleire grep for å kvalifisere til pressestøtte. Dei søkte i april i år om støtte til Dagbladet Pluss. Saka vil sannsynlegvis bli behandla av Medietilsynet i haust.

«En søknad om produksjonsstøtte er basert på vilkår der blant annet abonnements­tall og regnskapstall er viktige forutsetninger. Dagbladet Pluss AS har levert den revisorbekreftede dokumentasjon som kreves, og dokumentasjonen blir naturligvis gjennomgått av Medietilsynet», skriv Dagbladets administrerande direktør og ansvarleg redaktør Alexandra Beverfjord til Klassekampen.

(©NPK)