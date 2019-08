Sophie Elise i fontenedemo i Arendal

innenriks

«Hva er det vi gjør? Planeten vår dør» og «Bli med i opprøret» stod det på bannera som danna bakteppet for aksjonen, som vart heftig filma og fotografert av forbipasserande.

– Dette var ei form for gateteater, der vi symbolsk la oss ned som døde for å vise kva som er i ferd med å skje, seier ein av aksjonistane, Even Tømte, til NTB.

– Tatt godt imot

Omtrent 20 aktivistar deltok i aksjonen.

– Mange ungdommar var til stades, og mange reagerte med forvitenskap og applauderte. Det verka som om dette vart tatt godt imot, seier Tømte.

Eit augnevitne fortel at gruppa, fleire av dei berrbeint, kom gåande bortover mot torvet i Arendal medan dei song stille og roleg. På plassen midt i sentrum av byen gjekk fleire av dei ut i fontena og la seg stille ned, medan ein av aktivistane ropte ut bodskapen gjennom ein megafon.

Internasjonal gruppe

Extinction Rebellion er ei internasjonal gruppe som krev at styresmaktene verda over erkjenner at global oppvarming, øydelegginga av biosfæren og masseutryddinga av arter er vår tids største utfordringar.

Måndag vart 14 personar frå organisasjonen stoppa og vist bort av politiet i samband med Arendalsveka, men det hindra dei ikkje i å gjennomføre aksjonen på torsdag.

– Vi melde frå kort tid i forkant, seier Tømte.

– Vi hadde ingen intensjonar om å forstyrre, men ville gjennomføre eit fredeleg gateteater.

