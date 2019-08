Politiet vurderer å tvangsinnlegge Manshaus

innenriks

– Dette er noko vi vil ta stilling til ganske raskt. Det er viktig å komme i gang med denne vurderinga, seier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til kanalen.

21-åringen har til no ikkje ønskt å forklare seg til politiet. Han har òg motsett seg å bli observert av rettspsykiater.

For å tvangsinnlegge Manshaus for rettspsykiatrisk vurdering treng politiet ei rettsavgjerd frå tingretten. Ifølgje politiadvokaten er det sentralt i etterforskinga å avklare den psykiske helsa til den draps- og terrorsikta bærumsmannen.

Manshaus forsvarar, advokat Unni Fries, ønsker ikkje å kommentere saka, skriv TV 2.

Måndag vart 21-åringen varetektsfengsla i fire veker, to i full isolasjon, i tillegg til medieforbod og brev- og besøksforbod. Manshaus er sikta for terror og for drapet på stesøstera Johanne Ihle-Hansen. Han erkjenner ikkje straffskuld.

