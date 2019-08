Politiet har to hovudteoriar om Manshaus' drapsmotiv

innenriks

– Den eine teorien er at Ihle-Hansen oppdaga kva broren var i ferd med å gjere, og prøvde å stoppe han. Den andre teorien er at drapet er direkte knytt opp mot etnisitet. Vi kan godt kalle det hovudteoriar, seier politiadvokaten til NTB.

Terror- og drapssikta Philip Manshaus (21) har så langt ikkje villa forklare seg etter at han laurdag gjekk inn i Al-Noor Islamic Centres moské og losna skot. Seinare same dag vart Manshaus' 17 år gamle stesøster Johanne Ihle-Hansen funnen drepen i bustaden der dei begge var folkeregistrerte. Søstera vart adoptert frå Kina då ho var to år gammal.

Politiet har tidlegare opplyst at det er eit tidsvindauge på to timar då drapet kan ha skjedd. Politiadvokaten ønsker ikkje å gå nærare inn på Ihle-Hansens dødsårsak.

Alle Manshaus' familiemedlemmer er no avhøyrde. Politiet har òg avhøyrt fleire i omgangskretsen og vitne som har meldt seg i saka, ifølgje Kraby.

Rundt 50 politifolk etterforskar angrepet på Al-Noor-moskeen og drapet på Johanne Ihle-Hansen. Ein sentral del av etterforskinga skjer på ulike forum og kanalar på internett.

– Vi antar at det er der mykje av radikaliseringa hans har funne stad. I opne og lukka forum kan han ha funne meiningsfellar, og det er nærliggande å tru at det kan ha skjedd gradvis, seier Kraby.

(©NPK)