Philip Manshaus blir avhøyrt ein av dei næraste dagane

innenriks

Manshaus har til no nytta seg av retten til ikkje å forklare seg, og han har òg motsett seg å bli observert av rettspsykiater. Men torsdag kveld opplyser forsvararen hans Unni Fries til NTB at 21-åringen likevel ønsker å forsvare seg.

Fries opplyser vidare at politiet er varsla om Manshaus' avgjerd.

– Vi har fortalt dette til politiet i kveld. No er det snakk om å finne eit passande tidspunkt for når det skal skje, seier Fries til NTB.

Ønsker forsvarar til stades

Ho vil ikkje kommentere vidare kva som ligg bak avgjerda, men seier at dei no strekker seg langt for å kunne møte i avhøyr.

– Han ønsker forsvarar til stades i avhøyr, så vi har komme med rause tidsrammer.

Politiet opplyser i ei pressemelding at Manshaus vil bli avhøyrt i nær framtid.

– Politiet er kjent med at sikta ønsker å forklare seg. Det blir ikkje avhøyr i kveld, men ein av dei næraste dagane, seier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby i ei pressemelding.

Omfattande etterforsking

Manshaus er sikta for terror og for drapet på stesøstera Johanne Ihle-Hansen (17). Måndag vart 21-åringen varetektsfengsla i fire veker, av dei to i full isolasjon, i tillegg til medieforbod og brev- og besøksforbod. Han erkjenner ikkje straffskuld.

Rundt 50 politifolk etterforskar drapet på Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen der Manshaus laurdag gjekk inn og losna skot.

Politiet har avhøyrt alle familiemedlemmene til 21-åringen, fleire i omgangskretsen og vitna som har meldt seg i saka, men den terror- og drapssikta mannen frå Bærum har førebels ikkje forklart seg for politiet.