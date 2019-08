Oslo vurderer regulering av elsparkesyklar

innenriks

Trondheim kommune vedtok tysdag at det ikkje lenger er lov å leige ut elsparkesyklar utan løyve frå kommunen.

Oslo kommune har tolka regelverket som at dei ikkje har nokon heimel til å stoppe utplasseringa av elsparkesyklar.

Dei vurderer no om det er aktuelt å innføre lokale reguleringar i Oslo og går gjennom vedtaket og lovheimlane som Trondheim kommune har brukt.

Byråd Lan Marie Berg (MDG) for miljø og samferdsel i Oslo seier at det har vore fleire ulykker med elsyklar og at dei har skapt fleire farlege situasjonar, mellom anna for eldre, blinde og andre med nedsett funksjonsevne.

– Vi ønsker at det skal vere trygt for alle å ferdast i byen, utan forsøpling, seier Berg.

– Teknologifiendtleg

Venstres ungdomskandidat i Oslo, Anna Dåsnes, meiner dette er gammaldags og teknologifiendtleg.

– Det blir heilt feil å forby eit populært framkomstmiddel fordi enkelte ikkje følgjer normale trafikkreglar, seier Dåsnes.

Eirin Sørå er Venstre ungdomskandidat i Trondheim. Ho synest det er trist at elsparkesyklane no blir forbode i kommunen.

– Eg synest det er rart at desse partia berre er opptatt av forbod. Vi vil heller finne ut korleis vi kan få dette til å fungere, seier ho.

Anbodskonkurranse

Dagens sparkesyklar skal vere borte frå bybildet i Trondheim 31. august, i alle fall fram til nye retningslinjer kjem på plass. Det skal blir kunngjort ein anbodskonkurranse med svært strenge vilkår, ifølgje Shifter.

Aktøren som vinn anbodet, får plassere ut rundt 200 elsparkesyklar og må betale leige av grunn til kommunen.

