Mann i 20-åra sikta for seksuelle overgrep mot barn under 16 år

Mannen skal ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år, vist seksuelt krenkjande åtferd og produsert framstillingar av seksuelle overgrep eller bilde som seksualiserer barn og unge, opplyser Vest politidistrikt torsdag morgon.

Saka er under etterforsking og har ikkje tidlegare vore offentleg kjent, stadfestar politiet til NTB. Ifølgje Bergensavisen vart mannen arrestert i slutten av juli og har sete varetektsfengsla sidan.

Den sikta har vore idrettsinstruktør og halde ei rekke kurs for barn, ifølgje avisa. I tillegg er han dommar på høgt nivå innanfor idretten sin.

Dark Room

Vest politidistrikt har tidlegare rulla opp overgrepskomplekset Dark Room, som omfattar over hundre sikta og fleire hundre fornærma fordelte på ei rekke av politidistrikta til landet. I tillegg til fysiske overgrep gjeld dei fleste sakene deling, produksjon og medverknad til bilde og filmar som viser seksuelle overgrep mot barn.

Kommunikasjonsleiar Arne Lutro vil ikkje svare på spørsmål om denne siste saka. Det er ikkje opplyst om han har samband til Dark Room-komplekset.

Siktinga gjeld handlingar gjort både før og etter den nye straffelova i 2015, ifølgje BA.

Pressebrifing klokka 14

I samband med ei ransaking måndag beslagla etterforskarane det private datautstyret til mannen. Han er òg sikta for fleire gonger å ha skaffa seg tilgang til ulovleg materiale som seksualiserer barn, skriv avisa.

– Eg har ikkje lyst til å seie noko meir no for å sikre at alle medium blir behandla likt. Vi held pressekonferanse i ettermiddag og sender ut pressemelding, seier Lutro til NTB.

Pressekonferansen med politiadvokat Christine Møen Wisløff og etterforskingsleiar Andreas Lervik blir halde på politihuset i Bergen torsdag klokka 14.00.