Kokevarselet på Askøy blir halde oppe på ubestemt tid

innenriks

Etter 15 dagar med kokevarsel har Askøy kommune vedtatt å forlenge det, skriv Bergens Tidende.

– Vi tar vare på folkehelsa ved å halde oppe kokevarselet, seier avdelingsleiar Anton Bøe for vatn og avløp i Askøy kommune.

Kokevarselet vart sendt ut 1. august etter at det vart funne E. coli i vassprøvar i eit nytt høgdebasseng på Kleppe på Askøy. Høgdebassenget der tarmbakterien Campylobacter vart oppdaga i juni, er stengt.

No jobbar kommunen med å få stengt høgdebassenget 125, der E. coli-bakterien vart funnen. Dette vil ta «minst nokre veker», ifølgje Bøe. Kommunen vil halde fram å setje ut vassdunkar med reint vatn inntil då.

Måndagen etter viste prøvane at det ikkje var E. coli i vatnet i høgdebassenget, men kommunen vel likevel å ta forholdsreglane sine etter at over 2.000 personar vart sjuke på Askøy tidlegare i sommar.

Kommunen prioriterer å fase ut høgdebassenget trinnvis, framfor å finne ut korleis bakterien hamna der. Kokevarselet vil òg bli oppheva trinnvis etter kvart som område for område blir kopla om til eit nytt høgdebasseng.

Rundt 5.450 innbyggjarar er rørte av kokevarselet.

