Klare svar frå neste generasjon med veljarar

Alle rekte handa i vêret då politikarane møtte dei som skal vere veljarane i framtida i Arendal. På scena stod ungdomspolitikarar frå partia, og barna leverte på rappen svaret om kva dei meinte om bodskapen og framføringa.

– Barn er ein stor del av samfunnet og har rett til å bli høyrde. Ein av tre innbyggarar er barn. Dei har synspunkt og kunnskap som er viktig for demokratiet, sånn at vi tar best moglege avgjerder for framtida, seier Birgitte Lange generalsekretær i Redd Barna.

Redd barna følgjer valkampen og arrangerer til slutt eit val for barn i heile landet. Før stortingsvalet for to år sidan var det 60.000 barn som stemte.

Positiv debatt

På torget i Arendal var valkampen i full gong torsdag. Gjennom korte innlegg fekk det unge publikummet høyre kva partia meiner om, klima, skule, arbeidsliv og andre viktige samfunnsspørsmål.

– Vi må hjelpe politikarane til å forklare seg på ein forståeleg og tydeleg måte, sa Stian Barnes Simonsen som var debattleiar. Han understreka at det skulle vere ein positiv debatt, og politikarane hadde ikkje lov til å snakke stygt om kvarandre.

Raude og blå lappar avgjorde kva for ei partiside som var best på å snakke om dei ulike temaa. Engasjementet var stor hos publikum trass regn og surt vêr.

Valomat for barn

I år blir det lansert ein eigen valomat for klassetrinna femte til tiande. Omkring 100 aviser rundt om i landet legg ut valomaten på sidene sine. Han blir lansert måndag 26. august, og ein kan òg sjå han på nettsida www.barnasvalg.no.

Valomaten er open til torsdag 5. september. Fredag 6. september, som er barnas valdag, blir resultatet offentleggjort.

Valomaten er utvikla av Redd Barna og NTB. Det er valt tema som gjeld barn, men også saker som dei vaksne diskuterer i valkampen, til dømes bompengar og lokale saker som gruvedeponi, cruisetrafikk og vindmøller.

Argument, påstandar og omgrep er forenkla, og det er tatt omsyn til at barna ikkje kjenner partia og fløyene i politikken. NTB har snakka med barn i målgruppa og hatt spørjeundersøkingar for å sjekke kva dei forstår, og kva som engasjerer.

