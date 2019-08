Idrettsdommar sikta for seksuelle overgrep mot fleire gutar

innenriks

– Vi har så langt identifisert fleire fornærma og jobbar no med å kartlegge om det kan vere endå fleire. Alle dei fornærma i saka er unge gutar som var i tenåra då dei straffbare forholda fann stad, sa etterforskingsleiar Andreas Lervik i Vest politidistrikt på ein pressekonferanse i Bergen torsdag ettermiddag.

Han vil ikkje talfeste talet på fornærma ytterlegare.

Den sikta er ein mann i slutten av 20-åra, som har hatt ei relativt sentral rolle i fotball- og handballmiljøet blant ungdom i Bergen. I tillegg til å dømme kampar der barn og unge har spelt, har han hatt dommarkurs og oppfølging av unge fotballdommarar.

Politiet meiner det er gjennom denne aktiviteten i idrettsmiljøet han har komme i kontakt med unge gutar.

– Vi etterforskar òg om han har utnytta posisjonen sin som dommar til å skaffe seg seksuell omgang, også overfor personar over 16 år, den seksuelle lågalder, sa påtaleansvarleg Christine Møen Wisløff.

Leitar etter fleire offer

Mannen er sikta for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år, for å ha vist seksuelt krenkjande åtferd og for å ha produsert framstillingar av seksuelle overgrep eller bilde som seksualiserer barn og unge. Den sikta og dei fornærma har tilhald i Bergen, men politiet undersøker om mannen òg kan ha forgripe seg på gutar andre stader i landet.

Arrestasjonen i slutten av juni skjedde etter at politiet fekk ei melding om mannen frå Norges Fotballforbund og ein ung gut. Mannen har sete varetektsfengsla sidan då.

– Sikta er avhøyrd fleire gonger og samarbeider godt med politiet, seier Lervik.

Forsvararen, advokat Bertil Rønnestad, har ikkje svart på NTBs spørsmål om korleis klienten stiller seg til siktinga og kva det inneber at han samarbeider med politiet.

Seksualisert bildemateriale

Lervik ber folk med relevant informasjon kontakte politiet. Han opplyser at det er etablert eit apparat til å ta imot førespurnader frå eventuelle nye fornærma i idrettsmiljøet no som spelar- og dommargruppene etter kvart blir samla etter sommarferien.

– Etterforskinga er framleis i ein innleiande fase. Dette er ein type sak som er ressurs- og tidkrevjande å etterforske, seier Lervik.

Mellom anna er det gjort omfattande databeslag – mellom anna chatteloggar og bildemateriale – som skal bli gått gjennom. Ifølgje Bergensavisen er han sikta for fleire gonger å ha skaffa seg tilgang til ulovleg materiale som seksualiserer barn.

Siktinga gjeld handlingar gjort både før og etter den nye straffelova i 2015, skriv avisa.