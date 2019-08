Forskar: Noregs posisjon er farlegare enn under den kalde krigen

innenriks

Russland gjennomfører denne veka ei av dei største militærøvingane sine på mange år rett utanfor kysten av Nord-Noreg. Mellom anna har dei har dei sendt store og små krigsskip, landgangsfartøy, bombefly, jagarfly og ei ukjend mengde ubåtar langs kysten til Nordland og Troms, skriv Klassekampen.

– Eg trur vi må langt tilbake i den kalde krigen før vi finn øvingar av dette omfanget. Så vidt vi kan hugse, er dette det største vi har sett i manns minne, og det er dei siste 40 åra, seier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til NRK.

Alvorleg situasjon

Forskar Tormod Heier meiner øvinga er ein beskjed frå Russlands president.

– Dette er Putin som gir Erna Solberg og Nato beskjed om at Russland ikkje er komfortabel med at USA blir stadig meir militært involvert i Noreg og våre nærområde, meiner Heier, som no gir ut boka «Et farligere Norge?».

Han stiller spørsmål ved kor langt ein småstat kan gå i å alliere seg før naboen blir provosert til motreaksjonar. Konklusjonen er at Noreg har hamna i ein opprustingsspiral der «tilgang på meir militærmakt gjennom USA ikkje nødvendigvis gir tilgang på meir tryggleik overfor Russland». Heier meiner Noreg har gjort seg fullstendig avhengig av USA for å kunne ha eit truverdig forsvar i nord.

– For Noreg er den sikkerheitspolitiske situasjonen meir alvorleg enn den var under den kalde krigen, meiner forskaren ved Forsvarets høgskule.

Får hjelp frå USA og Canada

USA har ifølgje TV 2 fleire amerikanske P-8 Poseidon overvakingsfly og eit canadisk CP-140 patruljefly stasjonert på Andøy flystasjon for å halde auge med den russiske øvinga.

Kanalen skriv òg at eit ombygd, amerikansk Boeing 747-fly tysdag landa på Andøya, etter ein flight frå Frankfurt i Tyskland. Det ønsker ikkje oberstløytnant Ivar Moed ved Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) å kommentere.

Nato-hjelp

I ein ny rapport som fredag vart levert til forsvarssjefen frå hærsjef Odin Johannesen, blir det anslått at Nato ikkje vil komme Noreg til unnsetning med mindre det er fleire enn 500 drepne, skriv Dagens Næringsliv.

«Noreg kan rekne med militær støtte frå større allierte, utanfor NATO-ramma, så lenge Noreg sjølv er aktivt engasjert i konflikten og tar tap (100–500 norske drepne). Det er likevel mindre sannsynleg at Nato samrøystes utløyser artikkel fem i eit slikt scenario», heiter det i rapporten, som er gjort i samband med «Hæren mot 2040»-prosjektet.

Analysen er sett saman av forskar Asle Toje, ein amerikansk professor og det amerikanske analyseselskapet Acertas Analytics.

(©NPK)