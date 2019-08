Enorme forskjellar i kommuneøkonomien

innenriks

Det kjem fram i ein gjennomgang Nationen har gjort etter at statsminister Erna Solberg (H) onsdag skrytte over utviklinga i kommuneøkonomien.

– Å seie at det i Noreg er eit stort problem med kommuneøkonomien, blir feil. At ein er nøydd til å innføre eigedomsskatt, blir dobbelt feil, sa Solberg på pressetreffet på Arendalsveka.

Undersøkinga viser at Oslo og Bærum, der det bur omtrent 800.000 menneske, til saman har like mykje i banken som 295 kommunar med 1,3 million innbyggjarar.

Aukra i Møre og Romsdal kjem godt ut og har 148.000 kroner per innbyggjar. Midsund i same fylke har berre 94 kroner per person.

Fleire reagerer no på Solbergs skryt. Blant dei Steigen-ordførar Asle Schrøder (Sp).

– Kommunen min har ikkje fem øre på disposisjonsfond. Dette sjølv om vi har måtta innføre eigedomsskatt for ti år sidan, med maks belasting, seier han til avisa.

– Vi har særs nøkterne budsjett, men får for lite frå staten til å kunne gi folk det tenestetilbodet som blir forventa, legg ordføraren til.

14 kommunar i Noreg har ifølgje Statistisk sentralbyrå negative disposisjonsfond, medan fire kommunar ikkje har noko i banken.

Seks kommunar har over ein milliard kroner.

