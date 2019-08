Venstre-topp krev gratis SFO i 2020

innenriks

Tilbodet om gratis tid på skulefritidsordninga skal gå til dei same familiane som i dag får tilbod om gratis kjernetid i barnehagen.

– No har vi 46.000 barn som har krav på gratis kjernetid i barnehagen, men den dagen dei går over til skulen og skal byrje på SFO, så finst det ingen nasjonale moderasjonsordningar, seier ho.

Derfor krev ho at løftet som ligg i regjeringserklæringa, først frå Jeløya og sidan frå Granavolden, blir innfridd i budsjettet for neste år.

– Forventninga mi no til Venstre i regjering er at vi klarer å levere dette. Det må gjerne vere frå 1. januar, men i alle fall frå neste skuleår, seier ho til NTB.

Ho viser til forsking som tilseier at gratis barnehage for låginntektsfamiliar har ført til at fleire barn med innvandrarbakgrunn går i barnehagen, og at dei lykkast betre på skulen. Inntektsgrensa for dette tilbodet er 548.000 kroner.

Suksessen må vidareførast på SFO, meiner ho.

300 millionar

Melby anslår at kravet vil koste om lag 300 millionar kroner. Det er basert på prislappen for gratis kjernetid i barnehagen, som kostar cirka 100 millionar kroner per årskull.

Partileiar Trine Skei Grande stadfestar at dette er eitt av Venstres hovudprioriteringar i budsjettarbeidet til regjeringa som no går mot slutten.

– Eg lovar eg skal kjempe for det i budsjettet i år, seier ho til NTB.

Vil ha kompetansekrav

Melby meiner samtidig at kommunepolitikarar rundt om i landet må gjere sitt for å senke prisane for ein SFO-plass for alle, og påpeikar at det er store forskjellar i pris og kvalitet.

Regjeringsplattforma lovar ein rammeplan, men Melby vil byrje med å stille krav til utdanninga til SFO-leiarar.

– Nøkkelen til betre kvalitet ligg hos dei tilsette. Det er bra det er breitt mangfald blant dei som jobbar i SFO, eg vil ikkje at vi skal snevre det inn og seie at det berre skal vere pedagogar. Men SFO-leiarane må ha ein relevant fagbakgrunn. Vi må òg forvente at andre tilsette i SFO har høgare kompetanse enn i dag, seier ho.

Får gratistilbod med stortingslønn

Venstre er ikkje det einaste partiet som går til val på gratis SFO. Også Arbeidarpartiet har gjort det til ei fanesak før hausten val. Men Melby er ikkje redd for «konkurransen». Ho meiner Venstres modell, eit målretta tilbod til dei som treng det, er langt betre enn den raudgrøne Oslo-modellen.

Der har alle barn i enkelte bydelar fått tilbodet. Sjølv Melby, med stortingslønna si, får gratis SFO – eller AKS (aktivitetsskule) som det heiter i hovudstaden – til 7-åringen sin.

No skal alle Oslos førsteklassingar få gratisplass, men heller ikkje det får Melby til å juble. Ho fryktar pengebruken stoppar der, og at barn på 2.–4. trinn som kunne trenge gratistilbod, aldri vil få det.

(©NPK)