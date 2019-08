Valdres-saka for retten på ny

innenriks

Det er sett av to dagar – torsdag og fredag denne veka – til Høgsteretts behandling.

Den tiltalte kvinna vart i Eidsivating lagmannsrett dømt til fengsel i åtte månader for grov mishandling av dottera. Heile dommen vart gjort på vilkår, slik at ho med det utfallet slepp å sone i fengsel. Ho vart i tillegg dømd til å betale 125.000 kroner i oppreisning til faren til 13-åringen.

Påtalemakta meinte mora fekk for låg straff i lagmannsretten og anka avgjerda til Høgsterett.

Skal vurdere tre punkt

I tillegg anka mora dommen for grov mishandling, og dessutan at er det kravd ny behandling av erstatningskravet. Høgsterett skal dermed ta stilling både lovbruken i skuldspørsmålet, eventuell straff og erstatning til etterlatne.

13 år gamle Angelica Heggelund vart funnen død i ei hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaftan 2015. Obduksjonen viste at ho døydde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Dommen i lagmannsretten kom i februar. Mora vart då frifunne for å ha sett dottera i hjelpelaus tilstand, men dømt for grov mishandling. Straffa i lagmannsretten var likevel langt mildare enn i Valdres tingrett, der ho vart dømd til tre års fengsel.

– Ingen tilsvarande saker

Advokat Ann-Turid Bugge, den eine av dei to forsvararane til kvinna, påpeika i prosedyren i lagmannsretten at ho ikkje kjenner til tilsvarande saker i Noreg, kanskje ei heller i Europa eller verda.

– Det finst ingen tilsvarande saker mot foreldre med barn som har døydd av anoreksi, sa Bugge.

– Dette skjer altså i ei sak der ei mor kvart sekund, kvart minutt, kvar time, kvar dag, kvar månad, kvart år sidan Angelica fekk anoreksi, har tenkt på barnets beste. Det er ho som har tatt kontakt med skular. Det er ho som har tatt kontakt med helsetenester gong på gong for å få hjelp, heldt forsvararen fram.

– Er denne saka unik? Ja, på mange måtar er den det, sa aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, i prosedyren sin.

– Omsyn til rettstryggleiken til barn

Aktor meiner lagmannsretten har gitt dei formildande omstenda for stor vekt.

– Vi meiner vidare at det finst allmennpreventive omsyn til rettstryggleiken til barn som ikkje har vorte drøfta i dommen til lagmannsretten. Vidare er oppfatninga vår at det ikkje er grunnlag for å gi straff på vilkår for eit brot av ein slik alvorleg karakter, sa han til Budstikka då saka vart anka.

Riksadvokaten har fått rundt 100 førespurnader frå privatpersonar som ønskte at påtalemakta skulle trekke anken over straffeutmålinga i Valdres-saka. Oppfordringane står fram som ein kampanje, skreiv Dagbladet i mars i år.

Kommunikasjonsrådgivar Mie Skarpaas hos Riksadvokaten uttalte då at skredet av brev og e-postar ikkje ville påverke prosessen.

