Raymond Johansen: – Vi skal ikkje ha eit samfunn som seier oss og dei

– Vi må stå saman mot intoleranse og muslimhat. Vi er ein by med 200 nasjonalitetar, og folk kjem frå ulike land og har ulike religionar. No er mange muslimar redde for å utøve religionen sin, seier Johansen til NTB.

Han poengterer at vi skal ha eit inkluderande samfunn der alle skal føle seg trygge.

Mange hadde samla seg utanfor Stortinget onsdag kveld i ei markering mot muslimhat og terror etter skytinga i Al-Noor-moskeen i Bærum laurdag.

– Plass til alle

– Dei angrepa vi no opplever, er eit angrep på fridommen vår. Fridom til å vere slik ein er og tru slik ein vil, sa Johansen under appellen sin.

Byrådsleiaren skisserte fleire tiltak mot ekstremisme. Mellom anna at politiet skal ha moglegheit til å bøtelegge hatytringar, at vi må ha ein handlingsplan mot muslimhat og at det må gjerast vanskelegare å rekruttere ekstremistar i fengsel.

Også ekstremismeforskar Lars Gule og Rune Berglund Steen, som er dagleg leiar for Antirasistisk Senter, var til stades under markeringa, i tillegg til fleire politikarar. Oslo SVs tredjekandidat Omar Gamal meiner tida er inne for å ta eit oppgjer med hatet.

– Det finst ikkje eit kvitt Noreg, det finst ikkje eit svart Noreg. Det finst berre eit samla Noreg med plass til alle, seier han.

Støtte frå 35 organisasjonar

Samfunnsdebattant og Ap-politikar Laial Janet Ayoub er initiativtakaren bak markeringa, som har fått støtte frå 35 organisasjonar. Blant desse er Utdanningsforbundet Oslo, SV Oslo, Oslo Høgre, Unge Venstre, Raudt Oslo og Antirasistisk Senter. Ayoub har tatt initiativ som privatperson saman med venninna Anne Karima Nordengen.

– Det er viktig å stå saman og vise at vi er fleire enn dei få som driv med hat, truslar og terror, seier Ayoub til NTB.

Eit hundretals personar møtte opp på Eidsvolls plass framfor Stortinget.

