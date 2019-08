Rapport: Store konsekvensar dersom dagens spelmonopol blir avvikla

innenriks

Rapporten er utarbeidd av Oslo Economics på oppdrag frå ExtraStiftelsen og Norges idrettsforbund, skriv VG.

Dagens spelmonopol inneber at pengespel blir organisert av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Modellen blir likevel jamleg utfordra av aktørar som vil innføre fleire tilbydarar av pengespel her til lands gjennom ein såkalla lisensmodell.

Den ferske rapporten peikar på ulike konsekvensar dersom spelemonopolet blir avvikla til fordel for ein lisensmodell.

– Vi konkluderer med at einerettsmodellen fungerer godt, og at ein lisensmodell vil medføre betydeleg risiko for auka omfang av problemspilling og reduserte bidrag til det frivillige og ideelle arbeidet til verksemder, seier seniorpartnar Asbjørn Englund i Oslo Economics i ei pressemelding.

Blant funna i rapporten er at det frivillige risikerer å tape 1,3 milliardar kroner i året. Dersom ein lisensmodell medfører meir pengespel i Noreg, eller ein vriding i retning av kasinospel, vil fleire nordmenn bli avhengig av spel, ifølgje rapporten.

Idrettspresident Berit Kjøll kommenterte rapporten under Arendalsveka onsdag formiddag.

– Å velje ein lisensmodell betyr i praksis å velje bort ein modell som fungerer, i byte mot ein modell med høgst usikkert utfall for mottakarane av overskotet og for risikospelarane. Den gamblinga har verken overskotsmottakarane eller samfunnet råd til, sa idrettspresidenten, ifølgje VG.

