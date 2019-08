PST ber om varetekt i fire veker for Krekars meddømte

innenriks

Ifølgje NRK er aktoratet redd for at mannen, som er i 40-åra, skal stikke av.

Måndag vart det kjent at kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om å trekke tilbake statsborgarskapet til mannen, som er terrordømt saman med mulla Krekar i Italia.

Mannen vart arrestert umiddelbart etterpå. Han vart framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag ettermiddag.

Sju og eit halvt års fengsel

Tidlegare i sommar vart det kjent at Buskerud-mannen hadde fått innvilga statsborgarskap sjølv om han var under etterforsking for terror i Italia. I rettssaka i juli i år vart mannen, som er i 40-åra, dømt til sju år og seks månader i fengsel.

Utlendingsdirektoratet (UDI) kjente ikkje til den italienske straffesaka då dei behandla søknaden om statsborgarskap, og saka vart derfor ikkje oversend Kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjerd. Mannen opplyste heller ikkje sjølv om dette då han søkte om statsborgarskap, understrekar departementet.

Har klaga på UDIs avgjerd

Tidlegare har forsvararen til mannen, advokat Solveig Høgtun, opplyst til VG at det allereie er sendt klage på UDIs avgjerd.

– Klienten min vil openbert overprøve vedtaket. Han meiner han i alle fall må ha ei tilknyting til Noreg, så lenge han har ei kone og tre mindreårige barn her, seier Høgtun.

Ifølgje VG er alle barna fødde i Noreg. Etter tilbakekallinga har mannen no berre irakisk statsborgarskap, skriv avisa.

