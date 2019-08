Grande vil ikkje la bompengespørsmålet velte regjeringa

innenriks

– Enten finn vi ei løysing på bompengesaka, eller så held vi fram med plattforma frå Granavolden. Eg trur ikkje det gagnar miljøet at Venstre går ut av regjering, seier Grande til NTB.

Frp har pressa på for å få til bompengekutt, og fleire i partiet har tatt til orde for at dei må gå ut av regjering dersom dei ikkje får gjennomslag.

Venstre har på si side vore tydelege på at dei alt har strekt seg langt i Granavolden-erklæringa for å balansere bil- og kollektivsatsingar. No har pipa fått ein annan lyd, i det dei vanskelege bompengeforhandlingane skal nærme seg ei løysing.

– Eg har ikkje noko ønske om at nokon skal gå ut av regjering. Eg har eit ønske om at vi skal fikse miljøet, seier Grande.

Krev meir til kollektiv

Ho gjer det klart at ho bruker forhandlingane til å kjempe for Venstres mål.

– Vi skal sørge for at byane våre er gode å leve i, det er det einaste utgangspunktet mitt.

Nullvekstmålet – at biltrafikken i byane ikkje skal auke – må stå fast, ifølgje Grande. Samtidig er ho open for at nullvekstmålet kan bli nådd sjølv om bompengane blir reduserte – nokre stader.

Grande trekker vidare fram Venstres krav om at staten skal ta ein større del av kostnadene ved kollektivsatsingar. I dag betaler staten 50 prosent. Målet for Grande er 70 prosent.

– Vi jobbar ut frå dei målsettingane som står i programmet vårt, sjølv om det ikkje står i Granavolden, seier Grande, og listar vidare opp bybanen i Bergen og lågare pris på månadskort i Oslo som viktige saker.

KrF vil òg ha meir stat

Også KrF ønsker å auke den statlege delen av kollektivprosjekta. Partileiar Kjell Ingolf Ropstad trekte fram bybanen i Bergen under bompengedebatten tysdag, påpeikar Bergens Tidende.

Ifølgje Aftenposten blir det òg jobba med forslag om at staten betaler ned endå meir gjeld, slik at bomstasjonar kan fjernast.

Grande er likevel lite begeistra over at forslag det blir forhandla om, blir leke til media.

– Nei, det synest eg ikkje noko om. Det er vanskeleg å køyre prosessar i regjering når så mykje er leke ut.

– Edruskap

Eit anna tiltak det blir jobba med, skal vere å gjere bompengeprosjekta mindre «ekstravagante». Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har vore tydeleg på at bypakkene kan slankast for å få ned kostnadene, og etterlyste edruskap frå lokalpolitikarane i bompengedebatten i Arendal tysdag.

Grande er ikkje usamd, men legg til at dette ikkje berre gjeld kollektivsatsingar.

– Eg synest nok generelt at vi har både vegprosjekt og byggeprosjekt som er ambisiøse, men eg ser ikkje at kollektivprosjekta er meir ekstravagante.

