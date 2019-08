Framleis raudt nivå for Veslemannen

innenriks

Nivået vart heva til raudt måndag kveld. Dette var basert på auka rørsler, og dessutan varsel om nedbør. I morgonrapporten sin onsdag morgon held Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppe faren på det aller høgaste nivået.

Det kom 22 millimeter nedbør gjennom tysdagen, og rørslene heldt fram å auke med nedbøren som kom.

Har vorte noko mindre

– Det har vorte registrert jamt med steinsprang frå lytteposten til Sivilforsvaret og også på måleinstrumenta våre. Sidan i natt har rørslene vorte noko mindre, dette i takt med at nedbøren har stoppa opp. Det er framleis store rørsler i fjellpartiet, melder NVE.

Rørslene er onsdag morgon mellom 15 og 20 centimeter per døgn i øvre og midtre del og rundt 5 centimeter per døgn i nedre del. Tysdag var rørsla i øvre del oppe i 37 centimeter per døgn.

Evakuert for 15. gong

Veslemannen er ein relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Som alltid ved raudt farenivå, er bebuarane under fjellpartiet evakuert. Dette er 15. gong bebuarane blir evakuerte.

Fjellpartiet har eit volum på 120.000–180.000 kubikkmeter, noko som utgjer rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen. Fjellet er 1.294 meter høgt og ligg på vestsida av Romsdalen i Rauma kommune.

Det har vorte kontinuerleg overvakt sidan 2009, først av Åknes/Tafjord Beredskap IKS, så av NVE frå 2015.

