Elvestuen lèt seg ikkje skremme av elflyulykka

innenriks

– Det var ein veldig fin tur, og eigentleg ei stor oppleving. Det var den første turen min med elfly, seier Elvestuen til NTB.

– Eg har ikkje noko problem med å gå opp i eit elfly igjen, seier han.

Elflyet måtte nødlande på eit vatn onsdag ettermiddag. Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sat bak spakane, og han hadde statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo som passasjar.

– Når det no fekk det som er ei kontrollert nødlanding, er det viktigaste at ingen er skadde. Det er vanskeleg for meg å seie noko om årsaka, men det endrar ikkje på at elfly er ein viktig del av framtida for luftfart, seier Elvestuen vidare.

Og den utviklinga går veldig fort, skal vi tru statsråden.

– Om berre fem-seks år kan vi få elektriske passasjerfly, seier Elvestuen og peikar på at dette er noko mellom anna Widerøe satsar på.

Det er korte strekningar som er aktuelt i første omgang, og klima- og miljøministeren meiner det norske kortbanenettet er godt eigna for å gå over til straum. Utviklinga av elfly og hybridfly gjer at det blir mindre grunn til å diskutere flyskam, meiner han.

(©NPK)